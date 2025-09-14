BTS効果が企業の格付けに表れた。韓国の代表的なエンターテインメント企業・HYBE（ハイブ）が、会社創立以来初めて、大手格付け会社「韓国企業評価」による企業信用等級を獲得し、対外的な財務健全性と成長の力量を認められた。韓国企業評価はこのほど、HYBEに対して「A＋(安定的)」等級を付与した。「優秀な事業安定性」と「非常に優秀な財務安定性」を根拠に挙げた。韓国メディアOSENは11日「HYBEは、市場の最上位圏にある地位と