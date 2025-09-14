¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¡Ê27¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤µ¤ó¤Ë¤ÆDVDÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª±Û¤·Äº¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¤¤Ä¤â²ñ¤¤¤Ë¤­¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤â½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤âÂô»³µï¤ÆËþ°÷¸æÎé¤Ç¤·¤¿1st2nd¤ËÂ³¤­3ËçÌÜ¤ÎDVD¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤Í¥Ï¡¼¥È¤ß¤ó¤Ê¤Î»ö¤À¡¼¤¤¤¹¤­¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶