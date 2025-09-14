日本ハムがシーズン最終盤を迎える中、「守護神不在」の窮地に立たされている。チームを指揮する新庄剛志監督（５３）は今年６月中旬から柳川大晟投手（２２）を抑え役に抜擢。高卒プロ４年目右腕は指揮官の期待に応えるようにここまで３７試合に登板して２勝１敗１１セーブ、防御率１・０２で抑えの重責を存分に果たしてきた。だが、１１日に腰の張りを訴えてベンチ外となり、翌１２日に一軍登録を抹消された。球団幹部は柳