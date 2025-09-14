女子プロレス「スターダム」のワンダー王座を保持する?欲深き白虎?スターライト・キッドが、ディアナの井上京子（５６）へ熱烈ラブコールを送った。今年１０月にデビュー１０周年を迎えるキッドは節目を祝う「キッちゃんファミリー危機一髪！？」（１０月２０日、新宿フェイス）を開催。現段階ではメインで、新日本プロレスのエル・デスペラード、ドラゴンゲートのドラゴン・キッドとトリオを初結成することのみ決定している状