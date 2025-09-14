◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）トリプル世界戦の前日計量が１３日、名古屋市のＩＧアリーナ・サブアリーナで行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝と対戦するＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）