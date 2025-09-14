◆第７６回チャレンジカップ・Ｇ３（９月１３日、阪神競馬場・芝２０００メートル、良）３日間開催初日の１３日、第７６回チャレンジＣ・Ｇ３が阪神競馬場の芝２０００メートルで行われ、２番人気のオールナットが、短期免許初日のジョアン・モレイラ騎手（４１）＝ブラジル＝に導かれてインから鮮やかに１馬身抜け出し、重賞初制覇を飾った。“マジックマン”が帰ってきた！直線入り口でオールナットは馬群の中。万事休すか