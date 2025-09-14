◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子3000m障害の予選3組で、転倒し遅れてしまった2選手が、異例の肩組みフィニッシュをみせました。3000mを走りながら、障害物を28回、水濠(すいごう)を7回跳び越える過酷な種目。1組目で日本の三浦龍司選手が組3着で15日に行われる決勝へ進出を決めました。一方、3組目では転倒者が続出。負傷で棄権する選手もいました。その中でレース序盤、最後尾で障害を越えようとしていたC.サ