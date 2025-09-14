ヘグセス米国防長官（右）とトランプ大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米NBCニュースは13日までに、保守系政治活動家チャーリー・カーク氏の射殺事件に関し、交流サイト（SNS）で嘲笑するなどした軍人を調査で特定し、処罰するようヘグセス国防長官が指示したと報じた。既に数人が解雇されており今後、拡大する恐れもある。トランプ大統領と親しかったカーク氏は銃規制に反対で、リベラル派への攻撃的な発言で知られ