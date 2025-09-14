9月14日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、マジシャンの夫と幼稚園の先生の妻の新婚夫婦が登場する。今回の新郎は、まさかの経歴をもつスゴ腕マジシャン。スタジオに登場するやいなや、財布が炎に包まれるマジックを披露する。2人が住むのは、兵庫県神戸市。2LDKの自宅をスタッフが訪ねると、いきなりバラバラだったキューブが瞬時に全面そろうマジックでお出迎え。妻がケーキを振る舞おうとした際には、曲がっていたフォーク