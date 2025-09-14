パリ五輪の無念の欠場から1年が経ちました。女子マラソンの日本記録保持者、天満屋の前田穂南選手が、今月のベルリンマラソンで久々のフルマラソンに挑みます。再び世界の舞台で戦う意気込みを聞きました。 【写真を見る】「しっかり走り切りたいと思います」女子マラソンの日本記録保持者・前田穂南選手再び世界の舞台へベルリンマラソンに出場【岡山】 （天満屋女子陸上競技部前田穂南選手（29））「久々のフルマラソン