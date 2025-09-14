埼玉県草加市にある「ハラッパ団地・草加」は、たとえ空室が出ても1カ月で埋まってしまう人気物件です（写真：今井康一撮影）【写真を見る】入居希望者が殺到「超レトロな団地をリノベーション」した、至れり尽くせりな《ハラッパ団地・草加》の内部埼玉県草加市の新田駅。東武鉄道伊勢崎線でとうきょうスカイツリー駅まで1本（約30分）という立地に、黄色い外観がひときわ目立つ2棟の建物がある。「ハラッパ団地・草加」。1971年