株式投資に携わる投資家が度々肝を冷やす、市場の「大暴落」。しかしウォーレン・バフェットによれば、暴落は優良企業の株を格安で得る好機だという。その好機をつかむには、どうしたらいいのか。長年に渡って彼の投資手法を身近に見てきた一番弟子が解説する。※本稿は、メアリー・バフェット著、デビッド・クラーク著、峯村利哉訳『新・バフェットの教訓 時代の激流を味方にする135の流儀』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したも