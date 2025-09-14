60歳でパーキンソン病の診断を受けた筆者が闘病生活を赤裸々につづる連載。第6回は、頭に穴を開けるDBS（脳深部刺激療法）手術とその効果について前中後編に分けてお届けした。今回は、1年半ぶりの更新。痛みとの付き合い方について、患者目線で語りたい。（ジャーナリスト原 英次郎）痛みが俺から全てを奪う痛い。痛くてたまらない。痛みは俺からあらゆる気力を奪い去っていく――。『元経済誌編集長、パーキンソン病と闘う』