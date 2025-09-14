現地９月13日に開催されたプレミアリーグ第４節で、三笘薫を擁するブライトンが、ボーンマスと敵地で対戦。１−２で接戦を落とし、リーグ開幕４戦で１勝１分２敗となった。18分に先制を許した後、48分に三笘が絶妙なヘッドで今季初ゴールをマーク。同点に追いついたものの、61分にPKで再びビハインドを負い、そのまま敗れた。日本代表帰りの三笘は、チームが５枚の交代カードを使い切ったなかでフル出場。決勝アシストをした