2025年9月11日、香港メディア・香港01は、中国政府が衛生・健康事業の成果を発表する中で、新薬の研究開発規模が世界第2位になったことを明らかにしたと報じた。記事は、中国国務院新聞弁公室が11日に記者会見を実施し、2021〜25年の「第14次5カ年計画」における衛生・健康事業の成果を発表したと伝え、その内容を紹介している。発表内容によると、中国の平均寿命は昨年時点で79歳に達し、20年から1．1歳伸びた。中高所得国53カ国