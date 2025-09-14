◇明治安田J2リーグ第29節札幌1―5いわき（2025年9月13日プレド）J1昇格へホームで痛恨の敗戦――。コンサドーレ札幌がいわきFCに1―5の大敗で3連勝を逃した。2人の退場者出したあとは相手の一方的な展開。順位は10位のままながら、残り9試合で昇格プレーオフ圏内の6位仙台と8差に開いた。試合終了直後、柴田監督が「まずは選手に余計なイエローをもらってほしくないので僕の方で確認しにいった」と審判団の元へ向かい対