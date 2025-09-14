◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)大会初日の13日、男子35キロ競歩に出場した川野将虎選手(旭化成)が自身のインスタグラムを更新。ゴール直後に車いすで運ばれ、心配されましたが、無事を報告しました。過去2大会連続メダルの川野選手は、今大会銅メダルを獲得した勝木隼人選手(自衛隊体育学校)と序盤から先頭集団をけん引。レース途中にはおう吐する様子もありながらも、2時間37分15秒の18位で“魂の完歩”をみせま