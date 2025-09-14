◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ(沖縄)U-18野球ワールドカップはスーパーラウンドが終了し、日本とアメリカが優勝をかけ対戦します。オープニングラウンドからここまで全勝で進んだ日本はスーパーラウンド最終戦でチャイニーズ・タイペイと対戦。初回に2点を先制すると2回には打者一巡の攻撃で7点を奪い序盤で大量リードとします。投手陣は5回に押し出しで1点を奪われますが、4人の投手陣でリードを守り9-1で勝利しました。