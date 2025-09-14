お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が、14日までに更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。人生で一番泣いたという話を振り返った。フットボールアワー・後藤が、今夏の家族旅行で愛犬を伴い、グランピングをした話で盛り上がっていると、ジュニアがふと思い出し「子供の頃、うちも犬を連れて、どっか行ったんよ」と回想した。実家の京都・福知山から車で数時間のところへ旅行した際のことで、「