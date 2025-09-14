◇関西学生野球（2025年9月13日ほっともっと神戸）1回戦2試合が行われ、2季連続優勝を狙う近大は立命大を6―3で下して先勝した。同大は京大を9―3で下した。近大は今秋ドラフト候補に挙がる「2番・二塁」の勝田成が2安打を放ち、大学日本代表左腕の有馬伽久を攻略した。初回1死無走者で左越え二塁打、3回2死無走者では中前打を放った。「春の1、2位対決なので山場と思っていた。勝てて良かったです」。今春は最多安打を獲