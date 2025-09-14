◇パ・リーグソフトバンク2―1オリックス（2025年9月13日京セラD）首位・ソフトバンクは13日、オリックスを2―1で下し、優勝へのマジックナンバーを13とした。0―1で迎えた土壇場の9回に6番に入った牧原大成内野手（32）の犠飛で同点とし、相手守護神・マチャドのけん制悪送球を呼んで一気に勝ち越し。逆転勝ちでチームの連敗は3で止まった。また、3位以内を確定させ、4年連続16度目のクライマックスシリーズ（CS）進出を