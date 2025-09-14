◇明治安田J1リーグ第29節G大阪1―0浦和（2025年9月13日パナスタ）G大阪はMF安部柊斗（27）の移籍後初得点で浦和に1―0で競り勝った。対浦和のホーム戦勝利は16年以来9試合ぶりで、今季2度目の3連勝だ。悔しさを味わい続けてきた今夏新加入のMFが試合を決めた。後半40分、こぼれ球にいち早く反応したのはG大阪の安部。右足を振り抜いたミドル弾がゴール右隅に突き刺さり、3連勝へ導いた。PK戦で敗れた7月16日の天皇杯3