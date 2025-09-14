「新馬戦」（１３日、阪神）主導権を握った３番人気のクリムゾンキャット（牝２歳、父エスポワールシチー、母ルミナスソード、栗東・上村）が直線で後続を突き放して逃げ切った。松山は「スタートも良く、長く脚を使ってくれて強い競馬をしてくれたと思います。距離に関してはもう少しあっても対応できると思います」と素質を高く評価。上村師は「スタートが良かったですし、調教でも動いていたので、期待通りの競馬だったと