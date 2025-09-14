右脚負傷からの復帰を目指すソフトバンクの柳田がウエスタン・リーグのくふうハヤテ戦（タマスタ筑後）に「2番・DH」で出場し、2打数2安打2打点と活躍した。初回に左前適時打を放ち、2回に右すね付近に死球を受けてヒヤリとする場面があったが、3回にも右前適時打。ただ、打撃内容については「（イメージ通りに）全然なっていない」とコメントした。また、オスナが先発で1イニングを投げて最速152キロをマークして完全投球。「