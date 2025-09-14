巨人１１―１０阪神（セ・リーグ＝１３日）――巨人が逆転サヨナラ勝ち。七回に岡本の２点二塁打などで１点差に詰め寄り、九回に代打・坂本が２点打で試合を決めた。阪神は投手陣が崩れて今季最多失点。阪神とのレギュラーシーズン最終戦は、最後までもつれた。九回にサヨナラ打を放った巨人の坂本が言った。「みんな諦めずに、ああいうシチュエーションを作ってくれた」。チーム一丸で逆転勝利を引き寄せた。１点を追う九回