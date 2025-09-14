８月２９日に逝去された馬主・松本好雄さんを追悼して１３日、阪神競馬場で日本騎手クラブによる献花式が行われた。全レース終了後、３０人以上の騎手に加えて関係者が出席。黙とうをささげ、青と桃色のカーネーションを“メイショウ”の勝負服柄に供えられた。日本騎手クラブ会長の武豊は「阪神競馬場で献花台が用意されたというニュースを聞いて、ジョッキーの間で自然発生的に。行きたいけど競馬開催中なので行けないという