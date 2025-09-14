着たい服や、ほしいものが満載だった。20代女性の“リアル”を紹介し、女子大生ブームを牽引した「JJ」。創刊から半世紀を迎え、誌面を彩った“JJガール”が舞台裏を語る。「『JJ』をやらせていただいたからこそ、キャンペーンガールやテレビのお仕事が増えていきました。いろいろな意味で、育てていただいたと思っています」こう話すのは、17歳で「JJ」でモデルデビューした畑野ひろ子だ。畑野が生まれた1975年に創刊されたこ