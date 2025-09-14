「新馬戦」（１３日、中山）近親に今年の宝塚記念覇者メイショウタバルがいる２番人気のメイショウハチコウ（牡２歳、父ロジャーバローズ、母アモーレヴォレ、栗東・牧浦）が快勝。逃げたキョンチャンが直線で内ラチに激突して落馬するアクシデントはあったものの、好位３番手からスムーズな立ち回りで勝利を手にした。戸崎圭は「すごくおとなしかったですし、レースでの反応も良かった。まだ体が緩いので、そのあたりがもう