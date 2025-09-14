「チャレンジＣ・Ｇ３」（１３日、阪神）マジックマンの面目躍如だ。今週から短期免許で騎乗するモレイラが初日から魔法をかけた。これまで３度の重賞挑戦で全て着外と苦戦してきたオールナットを駆り、初タイトルをもたらした。今春に３つのＧ１タイトルをかっさらった鞍上は「日本で乗るのを非常に楽しみにしていた」と秋競馬も席巻する勢いだ。スタート後は、すぐさま内にポジションを求めて、中団のインで脚をためる。直