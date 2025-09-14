元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が9日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街SP」（火曜午後10時）にゲスト出演。「どこに住んでる？」と聞かれた際の対処法を明かした。ゲストの沢村一樹から「コンプライアンス、うるさいじゃないですか。上限が分からないんですよ。どこまでが許されるのか。例えば女優さんと話をしてて。『どこに住んでるの？』って。男の俳優同士なら聞ける。女優さんには聞いちゃ駄目なの？そ