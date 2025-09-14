元HKT48、AKB48の兒玉遥（28）が13日までにインスタグラムを更新。11日、自身のSNSでパスポートを盗まれたことを明かした兒玉は、帰国のための渡航書を手にしたことを報告した。兒玉は「無事、帰国のための渡航書をもらえました!」と報告し「昨日ニースからマルセイユ日本領事館へ行き（3時間半）13:45の午後の部1番に入って・警察署で作成した盗難届・戸籍謄本（6ヶ月以内に作成された原本）・34mmx45mmの証明写真2枚・大