俳優市村正親（76）が、12日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。亡き父について語った。市村の父は農家の長男に生まれたにも関わらず、長男の権利を次男に譲り、「好きなことさせてくれ」と言い、戦争から帰ってきてからはいろいろな仕事をして、最終的に自分で「武州新報」という新聞を立ち上げたという。そして軍人恩給がもらえる予定だったが「無事に生きて帰ってこれただけでも御の字なんだからね。