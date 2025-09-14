大阪・関西万博 ヨルダンパビリオンの砂漠空間が茶室に…大阪府堺市とヨルダンとの交流事業として、堺発祥の伝統文化”茶の湯”をモチーフとしたイベントが11日、開催された。題して「乾坤（けんこん）茶会」。堺は天下一の茶人・千利休ゆかりの地として知られる。大阪・関西万博ヨルダン館で開かれた「乾坤（けんこん）茶会」〈2025年9月11日 大阪市此花区・夢洲〉「乾坤」とは、天地や宇宙を意味する言葉であり、広大な砂