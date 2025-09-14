街で見かけたマナー違反に関するエピソードが読者から寄せられた。愛知県の50代女性は、コンビニとガソリンスタンドが併設された場所を訪れた際、信じられない光景を目撃したという。「火気厳禁のところで、建物の影に隠れてタバコを吸ってる奴を見た」ガソリンスタンドが火気厳禁になっている理由は、ガソリンが非常に気化しやすく、わずかな火種でも引火・爆発する危険があるからだ。マナー違反であると同時に危険極まりない行為