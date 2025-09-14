◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンド日本９ー１台湾（１３日・沖縄セルラースタジアム那覇）すでにスーパーラウンド（ＳＲ）１位で決勝進出を決めている日本は台湾とのＳＲ最終戦に臨み、９―１で大勝し、開幕から８戦全勝とした。米国との決勝は１４日午後４時開始。２年生左腕・末吉良丞（沖縄尚学）が先発する。最速１５８キロの今秋ドラフト１位候補右腕・石垣