バレーボール女子日本代表の秋本美空（みく、姫路）が１２日、兵庫・姫路市内で会見を開いた。国内の大同生命ＳＶリーグ・姫路からドイツ１部ドレスナーＳＣに期限付き移籍を決断した１９歳が、１０代では異例となる初の海外挑戦へ「（世界バレーで４位の）悔しい思いを忘れずに。次は悔しい思いをしないようにドイツで成長したい」と決意を語った。姫路のプレシーズンマッチ。事前にチームのＳＮＳで告知があったため、平日の