女優橋本環奈（26）が10日放送されたテレビ朝日系「かまいガチ」にゲスト出演。「誰にも言っていない秘密」のエピソードを公開した。この日、同番組では出演者らがさまざまな競技にチャレンジし、最初に成功した人がその場ですぐ帰宅できるという企画が行われた。その中の最後のゲームに敗れた橋本は「あぁ〜！」と絶叫。「めっちゃリアクションしちゃった…。“うわぁ〜”とか言っちゃった。不名誉。めっちゃ不名誉」などと、最後