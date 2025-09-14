ジャングリア沖縄の園内。沖縄の大自然が見れて最高なのだが、日陰がない。課金しないと、この炎天下で長時間過ごすことになる（筆者撮影）【画像】炎天下なのに屋根がなくてしんどすぎる…なかなか過酷なジャングリアはこんな感じ前編では富士急ハイランドが始めた「5万円パス」について紹介した。これは、人気アトラクション12種類に待ち時間無しで乗ることのできるプレミアムチケットのことで、「FUJIYAMA」や「戦慄迷宮」「鉄