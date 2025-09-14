◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１×―１０阪神（１３日・東京ドーム）巨人・増田大輝内野手（３２）が１３日の阪神戦（東京Ｄ）で途中交代した。「８番・二塁」で出場。３回２死一塁の打席で１ストライクから空振りした際に左手一本でフォロースルーをとる形となり、左肘付近を押さえた。治療後に三振を喫し、４回の守備から交代。「左肩が抜けて力が入らなくて肘の方を押さえていました」と説明した。１４日については、当日