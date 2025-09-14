◆米大リーグブルージェイズ―オリオールズ（１３日・カナダオンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ブルージェイズ戦に先発し、６回６３球を投げ、４安打１失点、４奪三振の好投を見せて、１１勝目の権利をつかんで降板した。１回表には味方打線が２点を奪って、マウンドに上がった菅野。先頭のスプリンガーはスライダー系を３球連続続けて二飛に