◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１×―１０阪神（１３日・東京ドーム）一丸で最後まで諦めず白星をもぎ取った。２ケタ１０点を奪われながら、１１得点で逆転サヨナラ勝ち。阿部監督は「最後、みんなの気持ちが一つになったので勝てたと思います」とナインをねぎらいつつ、投手陣の四球を指摘して引き締めた。「勝っていい反省ができるけど、やっぱり四球も多い。（５回に）四球４つ出した時は、はらわたが出てきそうになったよ