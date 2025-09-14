陸上の国民スポーツ大会（通称国スポ、１０月３日開幕・滋賀平和堂ＨＡＴＯスタジアム）に向けて静岡選手団が１３日、草薙総合運動場陸上競技場で第２次合宿を行った。成年組では、女子１００メートルに出場する小針陽葉（駿河台大１年）＝富士市立高出＝が参加。連覇が懸かる成年少年女子共通４００メートルリレーでは、高校生３人とバトン練習に汗を流した。昨年の１００メートル高校女王が、今回は成年として参戦。昨年は、