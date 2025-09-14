活発な前線の影響で、九州北部では14日朝にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、大雨災害に厳重な警戒が必要です。北海道付近を通過中の低気圧からのびる前線が、北日本から対馬海峡にかかり、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいます。このため、14日は、北日本から西日本にかけて、雨雲が発達し、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨になる所がありそうです。15日朝までに予想される雨の量は、九州北部で100ミ