◇セ・リーグ中日0―5広島（2025年9月13日マツダ）2試合連続、今季23度目の零敗で、中日は5年連続となるシーズン負け越しが決まった。必勝を期してマウンドへ送った高橋宏が6回4失点。昨年から続けていたカード連勝も7で止まった。チームは3連敗で、借金は今季最多の14。CS進出は限りなく厳しくなった。「残り13試合か…」と切り出した井上監督は「（来年へ）切り替えて若手でいく、というところでもないかな」と苦しい胸