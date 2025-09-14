◇セ・リーグ広島5―0中日（2025年9月13日マツダ）【野村謙二郎視点】前日の柳に、この日の高橋宏と…天敵といわれる投手を相次いで攻略した。先制、中押し、ダメ押しと理想的な形で得点を重ね、先発の常広は今季初めて6回を投げ切る。救援陣も零封した。言うことないゲームだった。展開上で大きかったのはファビアンの2ランだが、この試合のポイントは中村奨の先制打だ。外のボールに逆らわず、方向性を出して強く振