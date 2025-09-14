◇パ・リーグオリックス1―2ソフトバンク（2025年9月13日京セラD）オリックスは1点リードの9回に登板したマチャドが踏ん張れず、ソフトバンク戦の連敗は6に伸びた。牧原大の犠飛で同点の後、1死一、三塁から一塁けん制が悪送球となり勝ち越し点を献上した。8回無死一、二塁から4番・頓宮がノーサインで自発的にバントを試みて併殺と、歯車もかみ合わない。「キャプテンですしね。失敗に終わったけど、そういう気持ちでや