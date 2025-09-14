◇セ・リーグ広島5―0中日（2025年9月13日マツダ）広島・常広が6回を4安打無失点の好投で2勝目を挙げた。低めを丁寧に突いて連打を許さず「6回を投げ切れない試合が続いていたので良かった」と充実感をにじませた。3回無死一、三塁の好機ではプロ初となる犠打にも成功。中村奨の2点先制打を呼び、「（投球より）バント練習の方が長いくらい。決まって良かった」と破顔一笑だ。投打の歯車がかみ合い3連勝。4年ぶりに中日