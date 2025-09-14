この男は疲れを知らないのだろうか。現地９月13日開催のリーグ・アン第４節で、南野拓実が所属するモナコがオセールと対戦した。この試合で、日本代表帰りの南野が先制ゴールを挙げた。左サイドハーフで先発出場すると、スコアレスで迎えた前半アディショナルタイム２分、ペナルティエリア内の混戦でのこぼれ球に反応。後方から走り込み、ワンタッチでゴール右に流し込んでみせた。日本代表の一員としてメキシコ戦に先発、