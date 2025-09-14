気象台は、午前5時29分に、洪水警報を雲南市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を益田市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】島根県・雲南市に発表 14日05:29時点東部、西部では、14日昼前まで土砂災害に警戒してください。西部では、14日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、14日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□大雨警報・土砂災害14日昼前にかけ