【MLB】ジャイアンツ5ー1ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）【映像】山本の超高速牽制→走者が動けなくなる9月12日（日本時間9月13日）に行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸が投じた高速牽制が話題となっている。1回裏・ジャイアンツの攻撃、1死一塁、一塁塁上にはラファエル・ディバース、打席には3番のウィリー・アダメスという場面で、